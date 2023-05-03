Москва 03 мая 2023, 12:45 Познавательная акция «ТехноЗнайка» пройдет в детских технопарках Москвы Заммэра Сергунина: в Москве с 22 по 28 мая пройдет детская акция «ТехноЗнайка» freepik.com

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В Москве с 22 по 28 мая пройдет профориентационная акция «ТехноЗнайка» для детей старше шести лет. Об этом сообщается на сайте информационного центра столичного правительства со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Мастер-классы организуют на площадках московских детских технопарков. В акции участвуют уже более 70 учреждений дополнительного образования, при этом заявки поступают до сих пор.

На занятиях ребята попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему, разработать программы виртуальной реальности. Их познакомят с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Основным направлением мастер-классов, каждый из которых продлится около двух часов, станет профориентация.

Например, в детском технопарке Российского государственного социального университета проведут сразу три интересных занятия. Во время одного из них дети узнают о виртуальной и дополненной реальности, а на другом изучат азы графического редактора.

На мастер-классе «Создай свою цифровую копию» посетителям покажут, как при помощи технологии 3D-сканирования и ручного сканера сделать семейный 3D-портрет.

В программе будут занятия от резидентов экосистемы допобразования по робототехнике, программированию, созданию игр для восьмибитной приставки, анимации и многим другим темам.

Всего за шесть дней познавательной акции планируют провести около 100 мастер-классов. Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться на сайте детских технопарков Москвы.