03 мая 2023, 12:45
Познавательная акция «ТехноЗнайка» пройдет в детских технопарках Москвы
Заммэра Сергунина: в Москве с 22 по 28 мая пройдет детская акция «ТехноЗнайка»
В Москве с 22 по 28 мая пройдет профориентационная акция «ТехноЗнайка» для детей старше шести лет. Об этом сообщается на сайте информационного центра столичного правительства со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Мастер-классы организуют на площадках московских детских технопарков. В акции участвуют уже более 70 учреждений дополнительного образования, при этом заявки поступают до сих пор.
На занятиях ребята попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему, разработать программы виртуальной реальности. Их познакомят с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями
Наталья Сергунина
Заместитель мэра Москвы
Основным направлением мастер-классов, каждый из которых продлится около двух часов, станет профориентация.
Например, в детском технопарке Российского государственного социального университета проведут сразу три интересных занятия. Во время одного из них дети узнают о виртуальной и дополненной реальности, а на другом изучат азы графического редактора.
На мастер-классе «Создай свою цифровую копию» посетителям покажут, как при помощи технологии 3D-сканирования и ручного сканера сделать семейный 3D-портрет.
В программе будут занятия от резидентов экосистемы допобразования по робототехнике, программированию, созданию игр для восьмибитной приставки, анимации и многим другим темам.
Всего за шесть дней познавательной акции планируют провести около 100 мастер-классов. Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться на сайте детских технопарков Москвы.
Дети
Москва 2023
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