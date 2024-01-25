Москва 25 января 2024, 13:26 Пожилые москвичи смогут посещать занятия в 20 вузах столицы Занятия в 20 вузах организовали для участников «Московского долголетия» Freepik

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Для участников «Московского долголетия» организовали занятия в 20 вузах. Пенсионеров обучают иностранным языкам, компьютерным технологиям и истории, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Сейчас различные образовательные направления „Московского долголетия“ посещают около 110 тысяч человек», — отметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.

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В новом семестре у пенсионеров появилась возможность посещать 20 университетов, включая МГУ и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». «Долголеты» смогут выбрать популярные занятия или рассмотреть новинки этого сезона.

При этом пожилым людям предстоит насыщенная студенческая жизнь со сдачей экзаменов, защитой проектов и получением диплома о профпереподготовке в «Серебряном университете». Он работает при Московском городском педагогическом университете (МГПУ) и университете «Синергия». Там также можно освоить общеобразовательные курсы.

В столице также запустили проект бесплатных экскурсий для пенсионеров — «Добрый автобус». Он предназначен для участников «Московского долголетия».