Пожарные ликвидировали возгорание офисного здания в Москве | 360°

Москва 07 ноября 2022, 15:35 Пожарные ликвидировали возгорание офисного здания в Москве МЧС по Москве: пожар в офисном здании на проспекте академика Сахарова ликвидировали РИА "Новости"

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Сотрудники столичного МЧС полностью ликвидировали возгорание в офисном центре на улице Сахарова, 10, в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представитель МЧС уточнил, что информация о возгорании поступила в дежурную часть в 12:49. Прибывшие на место спасательные подразделения обнаружили тление утеплителя за вентилируемым фасадом.

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«Благодаря принятым мерам в 13:46 пожар локализовали. В 13:55 — ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара приняли участие 84 человека личного состава и 24 единицы техники», — заявили в ведомстве.

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Источник «360» сообщал, что утеплитель тлел с пятого по 11-й этаж без открытого горения. Одна из групп спасателей вошла в здание, а другая занялась проливкой внешней обшивки.

Из здания на время работ МЧС вывели около 1200 человек. Также администрация офиса временно отключила подачу электричества в здание, заблокировав двери.