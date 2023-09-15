Москва 15 сентября 2023, 16:36 Пожарное депо построят на юге Москвы до конца 2024 года Пожарное депо построят в Даниловском районе Москвы до конца 2024 года Сайт мэра и правительства Москвы

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В Даниловском районе Москвы до конца 2024 года построят пожарное депо. Объект возведут по адресу: улица Автозаводская, владение 23. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В рамках реализации программы „Безопасный город“ на территории бывшего ЗИЛ ведется строительство пожарного депо на четыре машиноместа», — рассказал он.

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В здании предусмотрели три надземных этажа. Также там обустроят гараж с отдельными боксами мойки и ремонта.

Кроме этого, в здании оборудуют учебный класс, класс безопасности дорожного движения и восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки.

Еще на территории пожарного депо сделают парковку и установят тренировочную башню. Последняя включит в себя полосу с препятствиями, беговую дорожку, спортивную площадку и гидрант с подземным резервуаром.

Ранее жителям столицы сообщили, что несколько социальных объектов построят на юге Москвы.