15 сентября 2023, 16:36
Пожарное депо построят на юге Москвы до конца 2024 года
Пожарное депо построят в Даниловском районе Москвы до конца 2024 года
В Даниловском районе Москвы до конца 2024 года построят пожарное депо. Объект возведут по адресу: улица Автозаводская, владение 23. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«В рамках реализации программы „Безопасный город“ на территории бывшего ЗИЛ ведется строительство пожарного депо на четыре машиноместа», — рассказал он.
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В здании предусмотрели три надземных этажа. Также там обустроят гараж с отдельными боксами мойки и ремонта.
Кроме этого, в здании оборудуют учебный класс, класс безопасности дорожного движения и восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки.
Еще на территории пожарного депо сделают парковку и установят тренировочную башню. Последняя включит в себя полосу с препятствиями, беговую дорожку, спортивную площадку и гидрант с подземным резервуаром.
Ранее жителям столицы сообщили, что несколько социальных объектов построят на юге Москвы.
Строительство
Москва 2023
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