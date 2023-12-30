Москва 30 декабря 2023, 14:21 Пожарное братство. Московские огнеборцы поздравили с Новым годом семьи погибших коллег Сотрудники МЧС и НПЗ Москвы поздравили с Новым годом семьи погибших коллег РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС и спасатели МНПЗ поздравили с Новым годом семьи коллег, которые погибли при исполнении службы. Родственникам пожарных вручили подарки и провели для них экскурсию.

«У нас сложилась добрая традиция с коллегами из Московского нефтеперерабатывающего завода: ежегодно вручать подарки в честь Нового года и отдавать дань памяти, уважения не только от всего личного состава главного управления, но и от коллег с данного предприятия», — рассказал начальник управления организации службы и подготовки ГУ МЧС Москвы Владимир Зуев.

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В 2016 году спасатель Николай Голубев и его коллеги боролись с пожаром четвертой степени сложности. Из горящего склада они эвакуировали более 100 работников, но из числа спасателей не все вернулись домой. Сын Голубева рассказал, что хочет быть похожим на отца.

«Я поступлю в войска Национальной гвардии, далее стану, скорее всего, офицером, далее — в Институт войск Национальной гвардии», — поделился он.

Пожарные Московского НПЗ передали новогодние подарки 20 семьям. Сегодня вручение прошло в стенах Музея пожарной охраны. Участникам мероприятия провели экскурсию и рассказали о героях-спасателях.

Пожарное братство — оно всегда отличалось ото всех. Друг за друга. Цель одна, цель — помочь, не оставить одних. Сергей Лучкин пожарный Московского НПЗ

Пожарная часть Московского нефтеперерабатывающего завода — одна из крупнейших в столице. Численность команды составляет 142 человека. В подразделении есть необходимая современная техника для обеспечения безопасности предприятий и прилегающего района Капотня.