Москва 20 ноября 2023, 13:07 Потепление придет в Москву в конце недели

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Небольшое потепление с солнечной погодой ожидает жителей Москвы в конце текущей недели. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова, передала «Вечерняя Москва».

По прогнозам синоптика, середина недели выдастся морозной, самым холодным днем станет четверг. Так, столбики термометров 23 ноября днем опустятся до -6 градусов, ночью температура понизится до -9 градусов.

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Позднякова отметила, что выходные порадуют москвичей относительно теплой погодой.