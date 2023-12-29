29 декабря 2023, 08:33
Потепление и ледяной дождь придут в Москву в пятницу
«Фобос»: в Москве 29 декабря потеплеет до нуля градусов и пройдет ледяной дождь
Предновогодняя рабочая неделя в Москве завершится потеплением и осадками. Жителей столицы ждут снег и ледяной дождь, сообщила РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
По ее словам, 29 декабря будет облачная погода, выпадет мокрый снег, местами возможен ледяной дождь. В дневное время суток в Москве температура воздуха приблизится к нулю градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +3…+2 градуса.
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Ветер в столице подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
На Москву и область также надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. После периода тепла, который держался с 17 декабря, настанут холода до -25 градусов. В последний день 2023 года будет облачно, возможны снегопады.
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