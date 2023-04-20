Москва 20 апреля 2023, 19:58 Посвященный военкору Татарскому стихийный мемориал разобрали в Москве Депутат Мосгордумы Медведев: у «Зарядья» убрали народный мемориал военкору Татарскому Telegram-канал депутата Мосгордумы Андрея Медведева

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У парка «Зарядье» убрали народный мемориал, посвященный военкору Владлену Татарскому, написал в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев. Он добавил, что это сделали без уважения к памяти журналиста, а флаги и георгиевские ленты можно было отдать знакомым погибшего или отправить в школьные музеи ДНР.

По словам Медведева, все просто собрали и сложили в мусорные мешки. Тем, кто это сделал, все равно и на родину, и на память, подчеркнул депутат.

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«Портрет кавалера ордена Мужества Макса Фомина в помойном мешке — до такого даже украинские пропагандисты не додумались. А у нас вот нашелся такой талант. И да, георгиевские ленты в мусоре — это уже статья или еще нет?» — задался вопросом Андрей Медведев.

Он добавил, что люди забрали бы и портреты, и флаги, и другие вещи, оказавшиеся на народном мемориале. Парламентарий не понял, почему все нужно было убирать, как обычный мусор.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Суд арестовал подозреваемую в совершении теракта Дарью Трепову, ее отправили в СИЗО «Лефортово».