16 декабря 2022, 10:28
Поставки шоколадных батончиков в магазины Москвы увеличились на 12%
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в разговоре с изданием kp.ru рассказал, что одна из столичных компаний в этом году увеличила поставки натуральных шоколадных батончиков в магазины на 12%.
Речь идет о компании «ФУД РЕВ» под брендом KICK Your Energy. Ее продукция отличается отсутствием рафинированного сахара, молочных продуктов, искусственных добавок и консервантов.
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«Производитель также запустил три новые продуктовые линейки и начал отгрузку в магазины крупных российских ритейлеров», — добавил Овчинский.
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