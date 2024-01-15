Москва 15 января 2024, 10:52 Последствия ночного снегопада начали устранять в Москве Городские службы начали ликвидировать последствия ночного снегопада в Москве

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В Москве колонны техники приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, а также к противогололедной обработке после ночного снегопада. Работы повторят по мере выпадения осадков, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — уточнили в ведомстве.

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За ночь в столице выпало до трех сантиметров снега, а к вечеру его прирост может составить еще до двух сантиметров.

В связи с этим коммунальщики взяли под особый контроль очистку пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и другим зданиям. Кроме того, в течение дня специалисты очистят от снега и наледи крыши жилых домов.

Ранее москвичам пообещали, что за неделю в столице выпадет 17-22 миллиметра осадков, или до 30-40% от месячной нормы.