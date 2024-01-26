Москва 26 января 2024, 14:04 После прохладных выходных Москву накроет оттепель Вильфанд: в Москву на следующей неделе придет оттепель РИА «Новости»

Читать 360tv в

В столице ближайшие дни будут прохладными с температурой до минус пяти градусов. Однако уже на следующей неделе ожидается потепление до +2 градусов, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу и воскресенье в ночные часы столбики термометров покажут отметки около -10 градусов. Днем воздух прогреется до -5 градусов. При этом ни ветра, ни осадков почти не прогнозируется.

Реклама

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Ночью еще будет морозно — до -15…-10 градусов, днем потеплеет до -4, а к вечеру — до -2 градусов. В ночь на вторник ожидается -4…-1 градус, днем температура будет варьироваться от 0 до +2 градусов. В среду незначительно похолодает, но все равно будет от -5 до 0 градусов, а в четверг — опять оттепель, отметил Вильфанд.

Он добавил, что за последние 30 лет период с конца января по начало февраля принято считать самым холодным.

«На это указывают осредненные данные. Но в этом году погода в этот период, наоборот, будет очень теплая», — сказал метеоролог.

Высота сугробов в Москве обновила рекорд этой зимы. Специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров.