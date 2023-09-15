Москва 15 сентября 2023, 09:37 Пошедших в лес за грибами москвичек перепутали с закладчиками и чуть не избили Baza: антизакладчики в Москве напали на двух женщин, когда они пошли за грибами Unsplash

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В Новой Москве, недалеко от деревни Акудиново, две женщины пострадали от рук антизакладчиков. Отправившихся за грибами жительниц столицы перепутали с распространителями наркотиков, сообщил Telegram-канал Baza.

Утром 13 сентября женщины отправились в лес за грибами и внезапно заметили за собой слежку. Двое мужчин приняли их за закладчиков и напали на москвичек с битой.

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У одной из них неизвестные вырвали из рук мобильный телефон, но женщинам удалось сбежать. Вместе они вышли на дорогу, остановили машину и попросили водителя о помощи. Параллельно женщины пытались дозвониться до полиции.

Нападавших задержали. Они объяснили, что ведут деятельность по борьбе с закладчиками. Мужчины якобы не хотели нанести вред женщинам, а попытались лишь проверить их. Полиция приступила к проверке.

Ранее в Ростовской области закладчика осудили за торговлю наркотиками.