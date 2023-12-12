Москва 12 декабря 2023, 12:55 Посетителям выставки «Россия» в Москве расскажут о создании видеоигр и чат-ботов Гости выставки-форума «Россия» в Москве узнают о создании видеоигр и чат-ботов Сайт мэра и правительства Москвы

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IT-эксперты проведут серию мастер-классов о создании видеоигр и работе с чат-ботами в пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Создатели игры «Москва» Михаил Кудрявцев, Рената Салихова и Александр Ковальчук 13 декабря расскажут о проекте и поделятся своим творческим подходом к созданию продукта. Кроме того, эксперты поделятся мнением о том, как видеоигры могут повлиять на туристическую жизнь города.

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На мастер-классе 16 декабря посетители узнают о применении чат-ботов в современном бизнесе. Его проведет эксперт в области диджитал-маркетинга Виктор Комаров. Он подробно расскажет о новой технологии и представит успешные кейсы ее использования.

Подробнее о мероприятии и расписании мастер-классов можно узнать на сайте пространства Москвы. Вход свободный.

Ранее россиян предупредили об опасности использования чат-ботов. При использовании технологии ChatGPT персональные данные могут утечь в Сеть.