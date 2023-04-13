Москва 13 апреля 2023, 16:35 Посетителям Третьяковки расскажут о московских коллекционерах Третьяковская галерея летом запустит курс лекций о московских коллекционерах Фото: РИА «Новости»

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Третьяковская галерея в летнем сезоне предоставит гостям возможность прослушать цикл лекций, которые будут посвящены столичным коллекционерам. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию новых музейных пространств Татьяну Гафар.

Цикл лекций «Московские коллекционеры» подготовит специально созданная рабочая группа, в которую входят сотрудники галереи. Выступления будут проходить в главном лекционном зале, расположенном в Лаврушинском переулке.

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«Мы запустим цикл лекций летом, а продолжим осенью», — уточнила Гафар.

Гости смогут узнать о таких коллекционерах, как Козьма Солдатенков, Илья Остроухов, Иван Цветков, братья Морозовы. Многие из вышеперечисленных личностей занимались еще благотворительностью и меценатством.