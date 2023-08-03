Москва 03 августа 2023, 19:44 Посетителям фестиваля «Горький в парке Горького» приготовили более 150 событий Более 150 событий пройдет на фестивале «Горький в парке Горького» с 11 по 20 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Попасть на фестиваль искусств «Горький в парке Горького» можно будет с 11 по 20 августа, гостям приготовили более 150 мероприятий. О программе фестиваля, объединившего сразу две важных даты, рассказали на сайте мэра Москвы.

На 2023 год пришлось как 155-летие со дня рождения писателя Максима Горького, так и 95-летие столичного парка, названного в честь русского классика. По этому поводу фестиваль искусств пройдет с особым размахом: посетители смогут посмотреть театрализованные шоу, концерты, спектакли, кинопоказы и стать участниками других мероприятий.

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Откроет фестиваль научный диспут «Несвоевременный человек» с участием Евгения Миронова, который выступил арт-директором фестиваля, Павла Басинского, Семена Серзина и других. Модератором беседы будет Оксана Ефременко.

Специально для «Горький в парке Горького» в этом году создали 13 проектов, среди которых — шоу «Мерцания. Легенды о Данко» и цирковое шоу «Горькийлэнд» Юрия Квятковского, серия концертов «Горький. Современники» с участием пианиста Алексея Гориболя, спектакли «Горько» Леонида Прокофьева и «Проснись!» Максима Филатова.

Перед зрителями также выступят артисты проекта Андрея Фомина Clowns Orchestra. К юбилею парка Горького поставили спектакль «Фабрика счастья», посвященный первому директору парка Бетти Глан (ее роль сыграла Мария Смольникова).

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