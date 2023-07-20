Москва 20 июля 2023, 20:23 Посетителей в тельняшках в День ВМФ пустят в Музей Победы бесплатно Музей Победы в Москве бесплатно примет посетителей в тельняшках и бескозырках в День ВМФ РИА «Новости»

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В честь Дня Военно-морского флота, 30 июля, посетители смогут осмотреть Музей Победы в Москве бесплатно, если придут в тельняшке или бескозырке. Об этом рассказало агентство «Москва».

Посетить бесплатно можно будет как основное здание музея, так и его филиал «Главные оружейные реликвии армии» на Поклонной горе. Исключением в акции станут экспозиции «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

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«В экспозиции филиала Музея Победы „Г.О.Р.А.“ под открытым небом развернута уникальная выставка Военно-морского флота СССР периода Великой Отечественной войны», — пояснили в пресс-службе музея.

На искусственном водоеме площадью более 2,6 тысячи квадратных метров разместили корабли и катера, рубки подводных лодок, а вокруг пруда — артиллерийские установки береговой обороны, корабельные орудия, вооружение линкоров.

Музей «Г.О.Р.А.» подготовил к празднику российского Военно-морского флота бесплатные экскурсии «Оружие Победы» и праздничный концерт на главной сцене, а с полудня 30 июля гостей приглашают оценить выставку радиоуправляемых моделей военных судов.

Ранее в селе Абрамцево Сергиево-Посадского округа открылась выставка художественных промыслов «От отца к сыну, от художника к мастеру».