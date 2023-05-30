30 мая 2023, 13:02
Посетителей Московского зоопарка познакомят с белой медведицей Айкой
Белую медведицу Айку подготовили к знакомству с посетителями Московского зоопарка
В Московском зоопарке поселилась новая белая медведица Айка. Она прошла адаптацию и теперь готова к новым знакомствам, сообщили в пресс-службе зоосада.
Как рассказали в источнике, Айка приехала из Ростова-на-Дону. Месяц она находилась на карантине в своем новом вольере: осматривалась, исследовала среду обитания, пыталась ужиться с соседями. Все это время сотрудники кормили ее, изучали привычки.
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Теперь медведица готова к знакомствам с людьми. Она их почти не боится, свободно гуляет по закрытой территории, плавает и выходит на променад. Показательные кормления проходят каждый день в 15:00.
Кормят Айку мясом, рыбой, грушами, яблоками и овощами. Она любит их доставать со своего снежного бугорка.
Животные Московского зоопарка уникальные по своему поведению и характеру. Ранее сотрудник зоосада поделились видео с тренировки енота.
Его вместе с друзьями поселили в новый вольер, который расположен на старой территории зоопарка рядом с павильоном «Змеиное сафари».
Акиму, Шони и Моисею (так их зовут) создали все условия для их озорных игр.
Медведи
Зоопарки
Москва 2023
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