Москва 01 июля 2023, 09:03 Портрет дома в неоклассическом стиле в Щукине обновят в этом году Капремонт портрета дома в неоклассическом стиле закончат в Щукине до конца 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты проведут капитальный ремонт портрета здания в неоклассике в Щукине. Для этого они используют современные технологии и материалы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта (ФКР).

Дом № 8 1957 года постройки, расположенный на улице Маршала Рыбалко, будут восстанавливать по специально разработанному уникальному проекту с учетом всех нюансов объекта. Рабочие применят качественные материалы отечественного производства.

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Мастера уже приступили к очищению от грязи и промывке фасада, а также заполнили выветренные швы спецсоставом и заменили отдельные кирпичные сегменты. После этого обработают антигрибковым средством отсыревшие зоны и отремонтируют штукатурный слой венчающего карниза.

По окончании подготовительных работ предстоит покрыть внешние стены фасада защитным водоотталкивающим слоем. Кроме того, отреставрируют балконы, восстановят плиты, поменяют плитку на полу, экраны и отливы. После обновления фасада специалисты начнут ремонтировать цоколь здания и входные группы.

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