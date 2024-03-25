Москва 25 марта 2024, 07:28 Портативный аспиратор «Вихрь» разработали в московской компании-резиденте ОЭЗ Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания «Медплант», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», разработала портативный электрический аспиратор. Его особенность — увеличенное время автономной работы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Медплант» пополнил копилку медразработок

Новое медицинское оборудование прошло все испытания, аппарат внесли в государственный реестр медизделий и допустили к применению в России. Аспиратор применяют для санации верхних дыхательных путей при попадании жидкости или инородного тела, также его используют в акушерстве и реаниматологии.

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Компания «Медплант» специализируется на выпуске изделий медицинского назначения. В прошлом году предприятие вложило в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 30 миллионов рублей, сообщил министр.

«Компания подготовила к серийному выпуску свыше пяти инновационных продуктов, в том числе модернизированную версию оранжевого чемодана-укладки для врачей скорой помощи. Среди разработок <…> — портативный электрический аспиратор», — отметил Овчинский.

Производство первой крупной партии планируют завершить в марте текущего года, добавил глава департамента.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Маленький, легкий и производительный

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что с момента получения статуса резидента компания разработала и запустила в серийное производство свыше 40 медицинских изделий, из которых более 10 вошли в оснащение столичных машин скорой помощи.

«В патентном кейсе предприятия 23 авторских свидетельства на изобретения, одним из последних стал портативный электрический аспиратор „Вихрь“», — рассказал Дегтев.

Основным отличием аспиратора «Вихрь» от аналогов является увеличенное время автономной работы. Патент компания получила схемотехнические решения, которые позволили увеличить это время до 45 минут.

«Среди основных преимуществ портативного аспиратора — габариты и облегченная конструкция. Устройство весит менее трех килограммов при производительности 17 литров в минуту», — рассказал заместитель генерального директора предприятия Константин Невский.

Массовое оснащение машин скорой помощи аспираторами «Вихрь» планируется на середину и конец 2024 года, уточнили в компании.