Москва 29 апреля 2023, 18:10 Портал «Узнай Москву» составил рейтинг популярных мест столицы Мэр Собянин: портал «Узнай Москву» составил рейтинг популярных мест столицы Unsplash

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Рейтинг популярных мест в столице составил онлайн-гид «Узнай Москву». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Усадьбы, музеи, заповедники — портал „Узнай Москву“ составил рейтинг популярных столичных мест. В интерактивном онлайн-гиде можно найти фотографии и описания зданий, памятников, музеев, больше 250 тематических маршрутов по разным районам города и интересные задания», — написал он.

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Собянин подчеркнул, что самым популярным у посетителей портала считается сад «Эрмитаж», который находится в районе улицы Каретный Ряд в центре Москвы. Его открыли еще в 1894 году — именно там братья Люмьер провели первый столичный кинопоказ.

На втором месте по популярности оказалась усадьба Воронцово, которая находится между станциями метро «Новаторская» и «Новые Черемушки». Для гостей разработан прогулочный маршрут, который начинается с храма Живоначальной Троицы и завершается возле ансамбля парадного въезда.

Третье место заняла усадьба Кусково, которая находится на территории района Вешняки на востоке столицы. А на четвертом месте оказался музей-заповедник «Коломенское» у одноименной станции метро.