Москва 13 сентября 2023, 12:10 Портал «Узнай Москву» подготовил подборку онлайн-квизов Портал «Узнай Москву» подготовил подборку тематических онлайн-квизов Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Более 100 тематических квизов, 13 из которых посвятили музеям столицы, опубликовали на портале «Узнай Москву». Дети и их родители разгадают загадки, познакомятся с экспонатами и проверят свои знания о жизни и творчестве известных личностей. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

«Специально к новому учебному году команда проекта „Узнай Москву“ подобрала несколько познавательных викторин, которые помогут проверить свою эрудицию и познакомиться поближе с экспозициями столичных музеев», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Участники смогут посетить любой музей из списка, а затем пройти квиз в мобильном приложении с полученной информацией.

В перечень культурных учреждений вошли Государственный биологический музей имени Тимирязева, Дарвинский музей, Музей космонавтики.

Кроме этого, квиз включил в себя вопросы о жизни и творчестве писателя Михаила Булгакова и поэтессы Марины Цветаевой. Подробности можно узнать на сайте проекта.

В начале сентября новый квиз о столичных вузах появился на портале «Узнай Москву».