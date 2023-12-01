Москва 01 декабря 2023, 09:33 Портал потребителя представил статьи и видеоинструкции для москвичей с питомцами Москвичи смогут узнать особенности содержания питомцев на портале потребителя Сайт мэра и правительства Москвы

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На портале потребителя появились полезные материалы, благодаря которым москвичам станет проще ухаживать за домашними животными. Публикации расскажут о правилах заключения договора с ветклиникой, выбора и продажи питомцев, а также о других нюансах их содержания, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Статьи, инструкции и видеоролики составляются на основе запросов горожан и позволяют на конкретных примерах узнать больше о защите своих прав, обязанностях продавцов и исполнителей услуг», — уточнили в ведомстве.

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Заводчики и зоомагазины представляют широкий выбор пород кошек и собак, видов рептилий, птиц, аквариумных рыбок, экзотических животных и насекомых. Покупателю прежде всего необходимо узнать у продавца, разрешено ли содержать понравившегося питомца в домашних условиях. Выяснить, есть ли на животное сопроводительный документ.

В видеоинструкции пользователь узнает, как правильно действовать при обращении в ветклинику. Например, ветврач может приступить к осмотру животного только после подписания договора на платные услуги.

В Москве также реализуют проекты, чтобы горожанам стало удобнее заботиться о домашних питомцах. Разработали сервисы, благодаря которым появляются безопасные площадки для собак и возможность записи животных к врачу.