Москва 17 апреля 2023, 15:38 Порядка 100 заводов откроются в Москве благодаря «зеленому коридору»

Читать 360tv в

Благодаря открытию административного «зеленого коридора» (fast track — прим. ред.) в Москве откроют порядка 100 заводов. Такой информацией поделился мэр Сергей Собянин. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал политика.

Работа «зеленого коридора» стартовала в феврале 2023 года. Его протяженность составила 1,5 тысячи квадратных метров. Появление коридора поспособствовало сокращению времени на проведение бюрократических процедур.

Реклама

«Благодаря „зелёному коридору“ срок выполнения административных процедур сократили в два раза, им воспользовались уже около 100 проектов», — отметил мэр.