Москва 27 июля 2023, 10:35 Популярные музыканты выступят в День флага России на концерте в «Лужниках» Заммэра Москвы Сергунина: День флага России отметят праздничным концертом в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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В День Государственного флага России, 22 августа, звезды эстрады выступят на сцене олимпийского комплекса «Лужники» с праздничным концертом. Они покажут яркие номера и споют всеми любимые и популярные музыкальные композиции, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. Среди них Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, „Чайф“, „Сурганова и оркестр“», — отметила она.

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Главной темой концерта станут цвета флага России. Гостям расскажут об их значении и истории. Кроме этого, крышу Большой спортивной арены подсветят бело-синими-красными цветами.

Начало концерта в 17:00. Его можно посетить бесплатно, но необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщили, что концерт в честь Дня ВМФ проведут на Дворцовой площади в Петербурге.