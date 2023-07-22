Москва 22 июля 2023, 16:28 Пополнить карту «Тройка» в Москве теперь можно в 33 киосках печати Число столичных киосков печати с функцией пополнения карты «Тройка» достигло 33 Сайт мэра и правительства Москвы

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В ответ на просьбы жителей Москвы и области в столице увеличили количество киосков печати, где можно пополнять баланс «Тройки». Об этом рассказали на сайте главы города.

Еще 11 точек по продаже печатной продукции стали пополнять карты «Тройка», также эту функцию добавили в кассе на причале Киевский.

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С пополнением карты теперь помогут пять киосков в Зеленограде, еще по одному — во Внукове и у станций метро «Бульвар Рокоссовского», «Печатники», «Студенческая», «Рязанский проспект», «Мичуринский проспект». Всего же в столице действует 33 таких киоска.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали, что с начала года жители и гости региона около 65 миллионов раз ездили в автобусах по транспортным картам «Стрелка».