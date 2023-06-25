Москва 25 июня 2023, 00:39 Понедельник оставят нерабочим днем в Москве РИА «Новости»: 26 июня останется нерабочим днем в столице РИА «Новости»

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Мэрия Москвы оставит понедельник, 26 июня, нерабочим днем для жителей столицы. Эту же информацию позже подтвердила пресс-секретарь мэра города Сергея Собянина Гульнара Пенькова, написало РИА «Новости».

«Понедельник останется нерабочим днем в Москве», — привело издание слова собеседника.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решил оставить 26 июня нерабочим днем в столице из соображений безопасности. Это не коснется органов власти, предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса.

В режиме повышенной готовности будут работать городские службы. Глава города также попросил москвичей максимально отказаться от поездок, а также сообщать обо всех нештатных ситуациях и происшествиях по телефону 112.

В Москве по-прежнему действует режим КТО. Мэр назвал ситуацию сложной.

Ранее Национальный антитеррористический комитет предостерег россиян от участия в акциях протеса. Случаи провокационных сообщений с соответствующими призывами уже зафиксировали в стране. Эти действия НАК назвал преступными.