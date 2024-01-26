Москва 26 января 2024, 11:43 Помещение в центре Москвы выставили на торги Инвесторы смогут приобрести помещение рядом со станцией метро «Рижская» в Москве Freepik

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Власти Москвы выставили на аукцион нежилое помещение рядом с проспектом Мира и станцией метро «Рижская». Подать заявку на участие в торгах можно до 30 января, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Инвесторов приглашают на торги по продаже коммерческого помещения площадью 104,4 квадратного метра на первом этаже жилого дома в Мещанском районе», — сообщил он.

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Объект находится в здании на Средней Переяславской улице и включает кабинеты площадью от 8,1 до 35,8 квадратного метра, подсобные, кладовые и другие помещения. Он подойдет для предприятий сферы торговли и услуг или офиса.

Цену определят во время торгов, которые пройдут 8 февраля. Для участия необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее в центре Москвы выставили на торги более 70 парковочных мест.