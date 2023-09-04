Москва 04 сентября 2023, 18:27 Помещение в доме 1915 года постройки в центре Москвы выставят на торги Москва выставит на торги помещение в доме 1915 года постройки в Басманном районе Сайт мэра и правительства Москвы

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Осенью в столице выставят на торги нежилое помещение в доходном доме Московского Басманного товарищества площадью более 200 квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Здание, построенное в 1915 году по проекту архитектора А. Н. Зелигсона, признали объектом культурного наследия. Оно расположено недалеко от станции метро «Красные ворота», в пешей доступности от площади Трех вокзалов.

Город выставит на торги по продаже помещение площадью 230,6 квадратного метра, расположенное на четвертом этаже исторического здания. Покупатель сможет использовать его по своему усмотрению: например, открыть офис, галерею или мастерскую, но с соблюдением требований по содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия. Максим Гаман

В прошлом в этом доме проживали известные люди, такие как венгерский писатель и революционер Мате Залка, а также поэт Алексей Фатьянов.

Подробная информация о выставленных на торги лотах, лотовой документации и правилах аукционов доступна на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

Ранее сообщалось о том, что два крупных помещения для бизнеса выставят на торги в Москве.