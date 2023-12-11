Москва 11 декабря 2023, 18:10 Полуметровые сугробы наметет в Москве Вильфанд: высота сугробов достигнет полметра после снегопада в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В течение этой недели высота снежного покрова в столице достигнет 50 сантиметров. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снегопады в Москве начнутся в понедельник вечером и будут продолжаться на протяжении всей недели. Прогнозируемое количество осадков за этот период варьируется от 13 до 20 миллиметров, при этом возможно, что в отдельных районах выпадет еще больше снега. К концу недели высота снежных заносов может достигнуть рекордного показателя в 45-50 сантиметров.

Реклама

Ранее максимальную высоту сугробов фиксировали в 1919 и 1941 годах. Тогда она составляла 32-33 сантиметра и 36 сантиметров соответственно.

«Оба рекорда — и 1919 года, и 1941 — будут превышены заметно», — добавил Вильфанд.

Он уточнил, что температура воздуха также будет ниже нормы до субботы включительно. Дневная будет колебаться в пределах минус 4-7 градусов ночная — минус 6-10 градусов.

Кроме того, самый сильный за полвека снегопад ожидается в столице в пятницу.