Москва 07 мая 2023, 12:37 Получатели грантов на патенты создали уникальное медицинское и промышленное оборудование в Москве Сергей Собянин: в Москве получатели грантов на патенты разработали уникальное оборудование freepik.com

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Столичные власти поддерживают запатентованные разработки компаний. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве 150 компаниям, занимающимся созданием новых технологий, удалось получить гранты на патенты. На эти деньги они разрабатывают уникальное медицинское и промышленное оборудование.

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Новая мера государственной поддержки оказалась крайне востребована. Благодаря помощи города создатели компенсируют траты на получение патента на полезные модели и изобретения.

«Из-за высокого спроса даже несколько раз продлевали прием заявок», — отметил глава города.

Среди получателей поддержки оказалось предприятие «СпецАвтоИнжиниринг», которое занимается производством электромобилей, батарейных блоков и зарядных станции.

Компания получила грант на патентование литий-титанатных аккумуляторных батарей для электродвигателей моторных вагонов.

Кроме того, деньги получило предприятие «Экономические электрорешения» на патентование комплексной оздоровительной установки, с помощью которой проводят лечебно-профилактические процедуры в физиотерапевтических и реабилитационных центрах.