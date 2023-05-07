07 мая 2023, 12:37
Получатели грантов на патенты создали уникальное медицинское и промышленное оборудование в Москве
Сергей Собянин: в Москве получатели грантов на патенты разработали уникальное оборудование
Столичные власти поддерживают запатентованные разработки компаний. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В Москве 150 компаниям, занимающимся созданием новых технологий, удалось получить гранты на патенты. На эти деньги они разрабатывают уникальное медицинское и промышленное оборудование.
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Новая мера государственной поддержки оказалась крайне востребована. Благодаря помощи города создатели компенсируют траты на получение патента на полезные модели и изобретения.
«Из-за высокого спроса даже несколько раз продлевали прием заявок», — отметил глава города.
Среди получателей поддержки оказалось предприятие «СпецАвтоИнжиниринг», которое занимается производством электромобилей, батарейных блоков и зарядных станции.
Компания получила грант на патентование литий-титанатных аккумуляторных батарей для электродвигателей моторных вагонов.
Кроме того, деньги получило предприятие «Экономические электрорешения» на патентование комплексной оздоровительной установки, с помощью которой проводят лечебно-профилактические процедуры в физиотерапевтических и реабилитационных центрах.
Сергей Собянин
Москва 2023
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