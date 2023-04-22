Москва 22 апреля 2023, 10:18 Полсотни медицинских сервисов с применением искусственного интеллекта создали в Москве Мэрия Москвы: в столице создано 50 сервисов с применением ИИ по 20 меднаправлениям Сайт мэра и правительства Москвы

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В 2022 году к Единой радиологической информационной системе подключили еще 192 диагностических устройства, благодаря чему рентгенологи могут описывать медицинские изображения дистанционно. Об этом написал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в столице с 2020 года лучевые исследования обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, через него уже пройдено свыше девяти миллионов изображений.

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«Сейчас создано 50 сервисов искусственного интеллекта по 20 направлениям», — поделился Собянин.

Мэр также отметил, что для столичных больниц закупили новое оборудование, в том числе аппараты КТ и МРТ.

Ранее Собянин обещал, что до конца 2023 года в Москве полностью закончат реконструкцию поликлиник. Он отмечал, что готовы 80 зданий, в 121 еще идут работы. Несколько новых медучреждений появится в районах города, где идет активная застройка. Как сообщал «360», после обновления уже открыли взрослую поликлинику в Черемушках.