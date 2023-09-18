Москва 18 сентября 2023, 15:53 Полосы движения временно перекроют на Большой Якиманке с 20 сентября по 17 декабря Полосы движения на Большой Якиманке в Москве временно перекроют с 20 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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С 20 сентября по 17 декабря на Большой Якиманке в зависимости от времени перекроют одну или две полосы движения. Это связано с реконструкцией инженерных сетей, сообщили в дептрансе Москвы.

«Также на некоторых участках ограничения будет недоступна парковка. Обращайте внимание на знаки», — уточнили в ведомстве.

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Например, с 20 по 24 сентября в круглосуточном режиме перекроют участок в районе пересечения с 1-м Голутвинским переулком. С 25 по 29 сентября — две полосы и парковку в районе дома № 7. С 5 по 14 октября — в районе дома № 5 одну полосу и парковку.

Подробнее о перекрытиях — на инфографике.

Дептранс Москвы

Ранее сообщили, что в Москве на 30-м километре МКАД в районе развязки с улицей Подольских Курсантов будет закрыта одна полоса движения.