Москва 29 июля 2023, 14:26 Поляны грибов появились в центре Москвы после затяжных дождей РИА «Новости»: в центре Москвы после затяжных дождей на газонах образовались поляны грибов Фото: freepik.com

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На московских газонах выросли белые грибы. Этому поспособствовали интенсивные ливни, которые увлажняли почву на протяжении всей недели, сообщило РИА «Новости».

Жители Москвы заметили в центре целые поляны грибов. Они появились после затяжных осадков, длившихся несколько дней. Агентство показало видео с грибной поляной в центре города. На кадрах виден мокрый газон, усеянный белыми грибами.

Пользователи социальных сетей также сообщают об обилии шампиньонов во дворах.

«Сезон шампиньонов на улице Декабристов. Вполне можно поохотиться на жульен», — отметили местные жители.

Тем не менее дожди в столице продолжаются. В субботу, 29 июля, по прогнозам синоптиков, осадки прекратятся только вечером. При этом в воскресенье будет уже тепло и сухо.

Ранее в Москве 26 июля зафиксировали рекордные для этого дня 50,2 миллиметра осадков. Меньше всего дождя в этот день пролилось на юго-востоке и в Зеленограде.

Кроме того, почти 40% месячной нормы дождя пролилось в отдельных районах Москвы 27 июля. Больше всего замочило восток столицы, Зеленоград и ТиНАО.