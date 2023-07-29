29 июля 2023, 14:26
Поляны грибов появились в центре Москвы после затяжных дождей
РИА «Новости»: в центре Москвы после затяжных дождей на газонах образовались поляны грибов
На московских газонах выросли белые грибы. Этому поспособствовали интенсивные ливни, которые увлажняли почву на протяжении всей недели, сообщило РИА «Новости».
Жители Москвы заметили в центре целые поляны грибов. Они появились после затяжных осадков, длившихся несколько дней. Агентство показало видео с грибной поляной в центре города. На кадрах виден мокрый газон, усеянный белыми грибами.
Пользователи социальных сетей также сообщают об обилии шампиньонов во дворах.
«Сезон шампиньонов на улице Декабристов. Вполне можно поохотиться на жульен», — отметили местные жители.
Тем не менее дожди в столице продолжаются. В субботу, 29 июля, по прогнозам синоптиков, осадки прекратятся только вечером. При этом в воскресенье будет уже тепло и сухо.
Ранее в Москве 26 июля зафиксировали рекордные для этого дня 50,2 миллиметра осадков. Меньше всего дождя в этот день пролилось на юго-востоке и в Зеленограде.
Кроме того, почти 40% месячной нормы дождя пролилось в отдельных районах Москвы 27 июля. Больше всего замочило восток столицы, Зеленоград и ТиНАО.
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