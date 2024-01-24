Москва 24 января 2024, 15:15 Полиция не нашла состава преступления в видео блогера с гонками по Москве Полиция не нашла состава преступления в гонках по Москве автоблогера Гаджиева Freepik

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Правоохранители не нашли состава преступления по делу автоблогера Гаджи Гаджиева об агрессивной езде. Молодой человек вместе с друзьями, находясь в автомобиле Mercedes, устроил на московских дорогах игры в «шашечки», сообщило агентство «Москва».

По данным издания, следователи могут закрыть уголовное дело, которое накануне возбудили на автоблогера и его приятелей.

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Гаджиев выложил в Интернет видео, назвав его «жесткие шашки по Москве!». На кадрах видно, как молодые люди за рулем машин на приличной скорости маневрируют из одного ряда в другой.

Роликом заинтересовалась полиция и организовала проверку. Вскоре Гаджиева задержали, а его друг сам пришел в отделение. Молодых людей опросили и увезли к следователям. Блогера уже лишали водительских прав, но он только хвастался в сети полученными штрафами.