Москва 30 декабря 2022, 17:20 Полиция Москвы задержала фальшивомонетчиков

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В Москве правоохранители задержали банду фальшивомонетчиков, которая производила и продавала поддельные купюры номиналами пять тысяч рублей и 100 долларов США. Об этом написал сайт «Москва.ру».

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, группировка состоялась из пяти человек. Злоумышленники просили передать заказчиков половину стоимости купюры в качестве оплаты за фиктивные деньги.

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Они орудовали исключительно среди знакомых клиентов.

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