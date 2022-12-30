30 декабря 2022, 17:20
Полиция Москвы задержала фальшивомонетчиков
В Москве правоохранители задержали банду фальшивомонетчиков, которая производила и продавала поддельные купюры номиналами пять тысяч рублей и 100 долларов США. Об этом написал сайт «Москва.ру».
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, группировка состоялась из пяти человек. Злоумышленники просили передать заказчиков половину стоимости купюры в качестве оплаты за фиктивные деньги.
Реклама
Они орудовали исключительно среди знакомых клиентов.
Реклама
Мошенничество
Деньги
Реклама
Реклама