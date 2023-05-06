06 мая 2023, 08:22
Полиция Москвы предупредила об ответственности за незаконное использование беспилотников
МВД: в Москве будут административно и уголовно наказывать за использование БПЛА
Москвичам напомнили об ответственности за запуск беспилотников. Их запрещено использовать в столице с 3 мая, отметило столичное главное управление МВД.
Исключение составляют дроны, которые запускают по решению властей.
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Такое постановление приняли в оперативном штабе столицы.
«МВД призывает население не нарушать закон и не использовать беспилотные летательные аппараты. В случае выявления указанных противоправных деяний все правонарушители будут привлечены к ответственности», — предупредили в пресс-службе.
Ответственность за нарушение возможна как административная, так и уголовная.
Беспилотники
Полиция
Москва 2023
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