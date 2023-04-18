Москва 18 апреля 2023, 10:02 Полиция московского метро закупит 11 немецких овчарок УВД на московском метро сообщило о закупке 11 немецких овчарок Unsplash

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Управление внутренних дел на столичном метрополитене ГУМВД по Москве объявило о закупке 11 немецких овчарок. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 779 566,37 рубля. В проекте контракта указано, что каждая собака должна «обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием», а также быть внимательной и легко поддаваться дрессировке. Возраст животного — от шести до 18 месяцев.

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«Пригодность собак для службы в полиции определяется комиссионно с участием ветеринарного работника и специалиста (специалистов), компетентных в области поведения собак», — написано в документе.

На каждую собаку должны быть документы, подтверждающие происхождение. В дате подведения итогов определения поставщика значится 19 апреля.