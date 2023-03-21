Москва 21 марта 2023, 15:45 Поликлинику на проспекте Вернадского в Москве открыли после реконструкции

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Филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского в Москве открыли после реконструкции. Недавно медицинское учреждение приняло первых клиентов. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал градоначальника.

Мэр подчеркнул, что работы проводили по новому московскому стандарту.

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Теперь медицинское учреждение сможет обслуживать порядка 40 тысяч жителей. За одну смену его смогут посетить 558 человек.

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В здании обустроили комфортные зоны ожидания с мягкой мебелью и кулерами.