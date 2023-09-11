Москва 11 сентября 2023, 18:14 Показатели переселения по реновации достигли 100% за первое полугодие в Москве Бочкарев: более 26 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице продолжают реализацию программы реновации. За первое полугодие более 20 тысяч горожан приступили к переселению. Это 100% показатель, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Показатели на первое полугодие достигнуты на 100% — 20,5 тысячи жителей приступили к переселению, еще около шести тысяч человек приступили к переезду в июле и августе. Переселение ведется согласно утвержденному графику», — подчеркнул он.

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Бочкарев отметил, что новые квартиры в 29 домах выполнены с отделкой, часть из них обустроена для маломобильных граждан. Все они расположены в районах с развитой инфраструктурой.

Всего с начала реализации программы реновации к переселению приступили более 133 тысяч человек.

Ранее стало известно, что более 107 тысяч москвичей уже получили квартиры по реновации.