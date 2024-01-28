Москва 28 января 2024, 17:34 Появилось видео с последствиями пожара в Театре сатиры Прокуратура Москвы показала видео с последствиями пожара в Театре сатиры

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Последствия пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве запечатлели на видео. Ролик опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадрах видны масштабы бедствия — повреждена большая часть купола. Деревянная обшивка превратилась в обугленные доски, а также сгорел утеплитель под ней.

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Прокуратура взяла на контроль расследование возникновения пожара. Началась процессуальная проверка.

О пострадавших информации не поступало.

Руководство московского Театра сатиры решило отменить вечерние мероприятия. Показы возобновят, когда спасатели закончат устранять последствия ЧП.

Пожар в здании Театра сатиры возник во время ремонта крыши — предположительно, искра попала в обрешетник или утеплитель. Точную причину установят после экспертизы.