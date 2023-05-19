Москва 19 мая 2023, 11:30 Похолодание с дождями придет в Москву на выходных

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Небольшое похолодание с дождями ожидает жителей Москвы на предстоящих выходных. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, суббота, воскресенье и понедельник будух холоднее, чем предыдущие дни. Так, столбики термометров 20 и 21 мая покажут до +19 градусов.

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Отмечается, что в городе на выходных установится облачная погода, в воскресенье прогнозируются дожди с грозами.