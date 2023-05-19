19 мая 2023, 11:30
Похолодание с дождями придет в Москву на выходных
Небольшое похолодание с дождями ожидает жителей Москвы на предстоящих выходных. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT.
По прогнозам синоптика, суббота, воскресенье и понедельник будух холоднее, чем предыдущие дни. Так, столбики термометров 20 и 21 мая покажут до +19 градусов.
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Отмечается, что в городе на выходных установится облачная погода, в воскресенье прогнозируются дожди с грозами.
Прогноз погоды
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