Москва 19 июня 2023, 12:57 Похолодание придет в Москву в конце рабочей недели

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Незначительное похолодание ожидает жителей Москвы в конце текущей рабочей недели. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с "Москвой 24".

По прогнозам синоптика, в пятницу в столице ожидаются кратковременные дожди, которые принесет циклон с Балтийского моря. Столбики термометров 23 июня опустятся до 18 градусов.

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Метеоролог отметил, что уже в субботу, 24 июня, температура воздуха в Москве вновь поднимется до 25 градусов.