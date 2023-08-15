Москва 15 августа 2023, 13:41 Похолодание придет в Москву в конце недели

Читать 360tv в

Небольшое похолодание с дождями ожидает жителей Москвы к концу текущей недели. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Москвой 24».

По прогнозам синоптика, в пятницу к столице подойдет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди в середине дня. Осадки также ожидаются в ночь на субботу и утром 19 августа.

Реклама

Отмечается, что столбики термометров в воскресенье могут опуститься до +19 градусов.