Москва 09 января 2024, 10:50 Похолодание придет в Москву в конце недели

Читать 360tv в

Резкое похолодание, которое принесет холодный фронт, ожидает москвичей с пятницы, 12 января. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT.

По прогнозам специалиста, в ночь с четверга на пятницу столбики термометров опустятся до -18 градусов. Температура воздуха в субботу днем составит -20 градусов. Уже в воскресенье ожидается очередная волна более теплого воздуха, благодаря чему морозы начнут смещаться.

Реклама

Ильин также спрогнозировал небольшие снегопады с гололедицей в середине недели. Так, в ночные часы со вторника на среду выпадет до четырех сантиметров снега.