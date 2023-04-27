Москва 27 апреля 2023, 14:58 Похолодание и дожди придут в Москву Вильфанд: в ближайшие дни в Москву придут умеренные дожди и похолодание Pxhere

Читать 360tv в

Москву в ближайшие дни ждет похолодание, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Виной тому холодный фронт, который направляется к столице.

«Уже завтра погода значительно изменится… завтра приближается холодный фронт, он будет проходить Москву ночью и в первой половине дня, поэтому умеренный дождь», — процитировало его РИА «Новости».

Реклама

Осадки не прекратятся и в субботу. Ночью 29 апреля столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, а днем — +11…+13 градусов. По словам Вильфанда, этот день станет самым холодным в последней декаде месяца.

В воскресенье ночью в Москве воздух прогреется до +3…+5 градусов, а в Подмосковье похолодает насколько, что столбики термомертов опустятся до отметок ниже нуля. По прогнозу синоптика, в Московской области будет до -2 градусов.

При этом такая погода будет около климатической нормы после аномальных температур, которые долгое время сохранялись в столичном регионе.