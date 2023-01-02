Москва 02 января 2023, 12:37 Погода в Москве побила температурный рекорд 2007 года Синоптик Леус: 2 января воздух в Москве прогрелся до +6,2 градуса, побив рекорд 2007 года РИА «Новости»

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Теплая погода днем 2 августа в Москве установила новый температурный рекорд, воздух прогрелся до +6,2 градуса. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Михаил Леус.

«Термометры на ВДНХ показали +6,2 градуса тепла, этот показатель превысил суточный рекорд максимальной температуры воздуха, зафиксированной 2 января», — написал он.

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По словам синоптика, прошлый рекорд был +3,6 градуса. Его установили 2 января 2007 года.

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Вечером 1 января в Москве температура воздуха повысилась до +4,3 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что этот показатель также стал рекордным для столицы за 50-летнюю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что 2 января в Московском регионе средняя температура воздуха составит до +1 градуса тепла. Погода останется облачной, осадков не ожидается. К ночи похолодает до −5 градусов в столице и до −7 — в Московской области.