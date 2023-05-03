Москва 03 мая 2023, 20:04 Поезда «Таврия» запустят между Москвой и Феодосией «Гранд Сервис Экспресс» объявил о запуске поездов «Таврия» из Москвы в Феодосию с 26 мая РИА «Новости»

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Поезда «Таврия» начнут курсировать между Москвой и Феодосией. Об этом перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил в Telegram-канале.

С 26 мая «Гранд Сервис Экспресс» запустит поезда «Таврия» между российской столицей и Феодосией в Крыму. На маршрутах по очереди будут курсировать два состава: одноэтажный № 161/162 и двухэтажный № 163/164.

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Поезд будет выезжать из Москвы в 14:50. На следующий день, в 18:05, он прибудет в Феодосию.

Отправление обратных рейсов — в 22:00, прибытие в Москву — через день, в 04:00.

«Одноэтажный поезд будет курсировать раз в два дня, а двухэтажный — раз в три дня. Поездки запланированы до конца сентября», — отметил перевозчик.

Маршрут пролегает через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму будет несколько остановок: Керчь Южная — Новый парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка.