Москва 29 декабря 2023, 18:49 Поезда на Замоскворецкой линии метро в Москве обновят до 2025 года Ликсутов: в Москве до 2025 года обновят поезда на Замоскворецкой линии метро Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

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В ближайшие два года на Замоскворецкой линии столичной подземки планируют заменить старые составы. Это единственная ветка метро, где еще не запустили обновленные поезда, сообщил телеканалу «Москва 24» заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Будем по мере появления новых поездов ставить их в первую очередь на Замоскворецкую линию», — уточнил он.

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Ликсутов отметил, что власти Москвы начнут закупать примерно 350 вагонов в год, поэтому программа обновления составов запланирована на несколько лет вперед.

Заммэра добавил, что в этом году обновили свыше 72% поездов в метро, при этом в 2010 году их число не превышало 13%.

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