Москва 06 сентября 2023, 16:40 Поезда «Аэроэкспресс» будут курсировать в аэропорт Внуково после открытия станции метро Поезда «Аэроэкспресс» продолжат курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме РИА «Новости»

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Работа поездов «Аэроэкспресс» останется неизменной. Составы продолжат курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Поезда „Аэроэкспресс“ курсируют в аэропорт Внуково в прежнем режиме. Пассажиры и сотрудники аэропорта могут за 33 минуты доехать до авиагавани из центра Москвы, с Киевского вокзала», — уточнили в компании.

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Кроме того, доехать до аэропорта на «Аэроэкспрессе» можно со станции «Аминьевская», на которую можно пересесть с одноименной станции БКЛ. При этом время в пути не превысит 23 минут.

Ранее станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии московского метро торжественно открыли в столице 6 сентября. Метро впервые в России достигло воздушной гавани. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новые станции разгрузят прилегающие Киевское и Боровское шоссе, а также станции метро «Рассказовка» и «Саларьево».

Кроме того, Собянин анонсировал открытие МЦД-4 на этой неделе. Этот диаметр станет самым длинным — 86 километров.