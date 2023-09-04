04 сентября 2023, 16:26
Поезд в честь команды московского правительства запустили в метро
Сергунина: в Москве в метро появился тематический поезд «Твой город — твое дело»
В метрополитене начал курсировать новый тематический состав, посвященный работе команды столичного правительства. На протяжении шести месяцев поезд можно будет встретить на Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Современные технологии и инновации, красивые парки, крупные культурные проекты, удобный общественный транспорт — это результат огромного труда команды правительства Москвы. Новый тематический поезд „Твой город — твое дело“ познакомит с теми, кто вносит свой вклад, работает на благо москвичей», — уточнила она.
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Пассажирам поезда представили информацию о работе и достижениях столичного правительства. В нем разместили истории сотрудников, инфографику, а также тесты.
Внутри каждого вагона своя цветовая и графическая палитра в соответствии с направлением работы: культура и ИТ, соцсфера, строительство, экономика, спорт, ЖКХ и городской транспорт. Поезд расскажет о неочевидных фактах о городе и его жителях. В частности, пассажирам «строительного вагона» представят фотоснимок первого нивелира, который основал проектирование Северо-Западной хорды.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в тематическом составе пассажиры узнают о проектах и достижениях столицы за минувшее десятилетие.
Ранее москвичам сообщили, что осенью в метро начнет курсировать тематический поезд от МЧС. Его запустят, чтобы популяризировать культуру безопасности.
Метро
Москва 2023
Правительство Москвы
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