Москва 04 сентября 2023, 16:26 Поезд в честь команды московского правительства запустили в метро Сергунина: в Москве в метро появился тематический поезд «Твой город — твое дело» Сайт мэра и правительства Москвы

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В метрополитене начал курсировать новый тематический состав, посвященный работе команды столичного правительства. На протяжении шести месяцев поезд можно будет встретить на Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Современные технологии и инновации, красивые парки, крупные культурные проекты, удобный общественный транспорт — это результат огромного труда команды правительства Москвы. Новый тематический поезд „Твой город — твое дело“ познакомит с теми, кто вносит свой вклад, работает на благо москвичей», — уточнила она.

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Пассажирам поезда представили информацию о работе и достижениях столичного правительства. В нем разместили истории сотрудников, инфографику, а также тесты.

Внутри каждого вагона своя цветовая и графическая палитра в соответствии с направлением работы: культура и ИТ, соцсфера, строительство, экономика, спорт, ЖКХ и городской транспорт. Поезд расскажет о неочевидных фактах о городе и его жителях. В частности, пассажирам «строительного вагона» представят фотоснимок первого нивелира, который основал проектирование Северо-Западной хорды.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в тематическом составе пассажиры узнают о проектах и достижениях столицы за минувшее десятилетие.

Ранее москвичам сообщили, что осенью в метро начнет курсировать тематический поезд от МЧС. Его запустят, чтобы популяризировать культуру безопасности.